Глава МИД РФ рассказал об инициативе президента Казахстана.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал приоритетами МИД РФ экономическую дипломатию и поддержку русского языка. Соответствующее заявление дипомат сделал в ходе своего выступления на правительственном часе в нижней палате парламента. Эксперт призвал к расширению торговых контактов с дружественными для Москвы странами, а также укреплению культурных обменов на международной арене. Глава МИД РФ подчеркнул, что его коллеги задействуют максимально все имеющиеся рычаги.

Перед лицом творимого Западом беззакония содействуем наращиванию торгово-инвестиционных связей, переводу расчетов с ними в национальные валюты, формированию альтернативных финансовых и логистических механизмов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил о предложении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по формированию международной организации по поддержке и продвижению русского языка в мире. Эта структура будет действовать под эгидой Содружества Независимых Государств, но останется открытой для всех тех, кто захочет туда вступить.

Лавров считает, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ