Фабио Массимо Касталдо рассказал, что санкции нанесли вред экономике Европы.

В Европарламенте оценили вероятность отмены антироссийских санкций. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель председателя ЕП Фабио Массимо Касталдо. Итальянец пояснил, что введенные против России ограничения показали свою неэффективность, а также нанесли значительный ущерб экономике ряда европейских стран. Несмотря на это специалист не думает, что в ближайшее время санкции получится отменить.

Не произойдет с сегодня на завтра, но думаю, что этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для РФ прокомментировал политик

Фабио Массимо Касталдо напомнил, что Европа и США ввели санкции из-за ситуации с Крымским полуостровом, а также напряжением на территории Донбасса. Существенных перемен в данных регионах с тот момента так и не произошло. Политик заметил, что минские соглашения реально не были имплементированы. Документ предусматривает прекращение огня, а не настоящий мирный договор.

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