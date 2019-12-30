Дипломаты усомнились в правильности действий Сталина.

В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой. Депутат Манфред Вебер от народной партии считает, что руководство РФ пытается переписать историю. На сайте ЕП развернулась дискуссия по данному поводу.

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Дипломат не стал открещиваться от информации, что СССР понес большие человеческие убытки. Он также не опровергает факт того, что советский народ и солдаты проявили героизм. А вот экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина "союзником Гитлера". Он якобы позволил Германии атаковать Западную Европу. Политика обвиняют в том, что он оставил Великобританию один на один в битве против вермахта. На сторону СССР встала заместитель председателя ЕК. Вера Йоурова заявила, что непозволительно сравнивать страну с фашистской Германией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию ЕП о Второй мировой войне.

Видео: YouTube/ AV Geeks, WatchMojo.com