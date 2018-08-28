Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию ЕП о Второй мировой войне

По мнению президента России, Европарламент чуть ли не обвинячет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента за попытки исказить правду о Второй мировой войне. Об этом сообщило ТАСС.

По мнению президента России, Европарламент чуть ли не обвинячет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Путин назвал "беспардонной ложью" тот факт, что в резолюции СССР и нацистских агрессоров поставили на одну доску.

Путин также отметил, что при попытке оспорить подобные факты, в адрес России появляются обвинения в развязывании информационной войны против Европы.

Песков заявил, что Путин не смотрел сериал "Слуга народа".

Видео: Youtube/ United Nations, NBC News