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В Европарламенте не смогли перевести речь оппозиционера Беляцкого
Сегодня, 9:30
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d_s_sarkisov

В Европарламенте не смогли перевести речь оппозиционера Беляцкого

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Ему пришлось три раза начать заново свою речь.

В Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого. Об этом сообщает ТАСС

Ситуация произошла на торжественных слушаниях, которые были посвящены награждению руководства протестного движения в Белоруссии премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Беляцкий был единственным из пяти представителей оппозиции, кто начал говорить по-белорусски. Однако его слова не смогли перевести, ссылаясь на технические проблемы. Ему пришлось три раза начать заново свою речь. Затем оппозиционер перешел на русский.

Ранее стало известно, что в Минске на акциях оппозиции задержано более 300 человек.

Фото: Pixabay.com

Теги: алесь беляцкий, белоруссия, европарламент, оппозиция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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mishulin
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