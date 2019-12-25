В Европарламенте не смогли перевести речь оппозиционера Беляцкого

Ему пришлось три раза начать заново свою речь.

В Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого. Об этом сообщает ТАСС

Ситуация произошла на торжественных слушаниях, которые были посвящены награждению руководства протестного движения в Белоруссии премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Беляцкий был единственным из пяти представителей оппозиции, кто начал говорить по-белорусски. Однако его слова не смогли перевести, ссылаясь на технические проблемы. Ему пришлось три раза начать заново свою речь. Затем оппозиционер перешел на русский.

Ранее стало известно, что в Минске на акциях оппозиции задержано более 300 человек.

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