В Европарламенте не смогли перевести речь оппозиционера Беляцкого

В Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого. Об этом сообщает ТАСС
Ситуация произошла на торжественных слушаниях, которые были посвящены награждению руководства протестного движения в Белоруссии премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.
Беляцкий был единственным из пяти представителей оппозиции, кто начал говорить по-белорусски. Однако его слова не смогли перевести, ссылаясь на технические проблемы. Ему пришлось три раза начать заново свою речь. Затем оппозиционер перешел на русский.
Ранее стало известно, что в Минске на акциях оппозиции задержано более 300 человек.
Фото: Pixabay.com
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