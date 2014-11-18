В Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 89,89%

Стефан де Кеерсмакер рассказал о том, что такие показатели связаны с теплой зимой.

Европейские газовые хранилища в странах Евросоюза заполнены на сегодняшний день на уровне 89,89%. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июля в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер. Эксперт признал, что важную роль в этом вопросе сыграла аномально теплый зимний сезон, который прошел в регионе.

Газовые хранилища Евросоюза сейчас заполнены на 89,89%, и это отличный результат. Стефан де Кеерсмакер, сотрудник ЕК

Напомним, что Европейская комиссия выступила в поддержку предложения киевского режима к европейским газовым компаниям использовать украинские газохранилища на западе страны для хранения излишков газа. Это решение позволит украинским властям заработать дополнительные деньги.

ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины.

Фото и видео: European Commission