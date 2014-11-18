В Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 89,89%

Европейские газовые хранилища в странах Евросоюза заполнены на сегодняшний день на уровне 89,89%. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июля в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер. Эксперт признал, что важную роль в этом вопросе сыграла аномально теплый зимний сезон, который прошел в регионе.
Газовые хранилища Евросоюза сейчас заполнены на 89,89%, и это отличный результат.
Стефан де Кеерсмакер, сотрудник ЕК
Напомним, что Европейская комиссия выступила в поддержку предложения киевского режима к европейским газовым компаниям использовать украинские газохранилища на западе страны для хранения излишков газа. Это решение позволит украинским властям заработать дополнительные деньги.
ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины.
Фото и видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все