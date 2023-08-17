ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины

Балаш Уджвари рассказал о работе с международными партнерами по вопросу.

Европейская комиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений, действующих на ввоз некоторых наименований украинской сельскохозяйственной продукции в ряд стран Европейского союза. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июля сделал официальный представитель ЕК Балаш Уджвари. Эксперт пояснил, что сейчас аналитики сосредоточены свое внимание на урегулировании трудностей по логистическим вопросам. Он добавил, что Брюссель активно сотрудничает с киевским режимом, ЕС и Кишиневом.

Мы очень интенсивно работаем для значительного увеличения пропускной способности маршрутов солидарности. Работа ведется в рамках координационной платформы… Любой призыв к продлению экстренных мер после 15 сентября является, на наш взгляд, преждевременным. Балаш Уджвари, сотрудник ЕК

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Фото и видео: European Commission