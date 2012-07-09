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ЕК подготовит проект налога на незапланированную прибыль от реинвестирования активов РФ

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Урсула фон дер Ляйен оценила ситуацию с замороженными активами РФ.

Европейская комиссия подготовит проект налога на незапланированную прибыль от реинвестирования замороженных в регионе российских активов. Соответствующим решением с журналистами поделилась в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница заметила, что денежные средства будут направлены на восстановление Украины. Она выступила после второго дня проведения саммита ЕС.

Еврокомиссия представит предложение, и мы сосредоточимся на налоге на незапланированную прибыль от реинвестирования замороженных активов России.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК сообщила, что ЕС поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов.

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, заморозка активов, инвестиции, коныискация активов, саммит ес, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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