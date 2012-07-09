Глава ЕК сообщила, что ЕС поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов

Урсула фон дер Ляйен рассказала о военных поставках для ВСУ.

Евросоюз в рамках принятого в марте 2023 года "снарядного пакета" уже поставил Вооруженным силам Украины 220 тысяч артиллерийских снарядов и более двух тысяч ракет. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе по итогам второго дня саммита ЕС сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что региону требуется выполнить поставленную перед собой задачу по отправке ВСУ одного миллиона снарядов за год. Ради роизводства и ускоренных поставок боеприпасов в ЕС выделили из Европейского фонда мира два миллиарда евро в течение последних трех месяцев.

Евросоюз уже поставил 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет в рамках нашего обязательства направить в течение 12 месяцев 1 млн снарядов. Мы на пути к выполнению этой цели. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: European Commission