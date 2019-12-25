В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции

Тим Макфи призвал уменьшать энергозависимость от России.

В Европейской комиссии прокомментировали идею российского президента Владимира Путина о газовом хабе в Турции. Информацию журналистам в Брюсселе на пресс-конференции оценил официальный представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи. Он призвал страны как можно оперативнее сократить существующую энергетическую зависимость от "голубого топлива" от Москвы.

То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем. Тим Макфи, пресс-секретарь ЕК

Напомним, что в рамках двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом глава РФ в Астане заметил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

Евросоюз нарастил импорт российского СПГ.

Фото: European Commission