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Евросоюз нарастил импорт российского СПГ
Сегодня, 14:22
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Евросоюз нарастил импорт российского СПГ

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Тим Макфи рассказал о росте поставок российского сжиженного природного газа в страны ЕС.

Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь 2022 года от показателей в  10 до 15 миллиардов кубометров, который фиксировался за аналогичный период в 2021 году. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.

Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 миллиарда кубометров, в 2022 году - почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России - 20%.

Тим Макфи, пресс-секретарь ЕК

Представитель ЕК Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой.

Фото: European Commission

 

Теги: евросоюз, сжиженный природный газ, спг, тим макфи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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