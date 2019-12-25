Евросоюз нарастил импорт российского СПГ

Тим Макфи рассказал о росте поставок российского сжиженного природного газа в страны ЕС.

Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь 2022 года от показателей в 10 до 15 миллиардов кубометров, который фиксировался за аналогичный период в 2021 году. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.

Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 миллиарда кубометров, в 2022 году - почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России - 20%. Тим Макфи, пресс-секретарь ЕК

Представитель ЕК Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой.

Фото: European Commission