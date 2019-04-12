Представитель ЕК Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой

Тим Макфи рассказал о том, когда модно будет ждать падения цен на голубое топливо.

В Европейской комиссии спрогнозировали высокие цены на газ в европейском регионе в зимний сезон. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Тим Макфи. Евросоюз ждет, что стоимость энергоресурсов останется повышенной в предстоящие холода. Цены могут упасть не ранее 2024-2025 годов.

Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям. Тим Макфи, представитель ЕК

ЕС запустил в Польше хаб для эвакуации украинских граждан по медицинским показаниям.

Фото и видео: European Commission