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Представитель ЕК Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой

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Тим Макфи рассказал о том, когда модно будет ждать падения цен на голубое топливо.

В Европейской комиссии спрогнозировали высокие цены на газ в европейском регионе в зимний сезон. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Тим Макфи. Евросоюз ждет, что стоимость энергоресурсов останется повышенной в предстоящие холода. Цены могут упасть не ранее 2024-2025 годов.

Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям.

Тим Макфи, представитель ЕК

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Фото и видео: European Commission

Теги: газ, еврокомиссия, рост цен, тим макфи, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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