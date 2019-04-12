Представитель ЕК Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой

В Европейской комиссии спрогнозировали высокие цены на газ в европейском регионе в зимний сезон. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Тим Макфи. Евросоюз ждет, что стоимость энергоресурсов останется повышенной в предстоящие холода. Цены могут упасть не ранее 2024-2025 годов.
Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям.
Тим Макфи, представитель ЕК
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Фото и видео: European Commission
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