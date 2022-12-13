В Еврокомиссии не ожидают легкого нового года в энергетике ЕС

Кадри Симсон рассказала о заполненности ГПХ ЕС на 57%.

В Европейской комиссии не ожидают легкого нового года в энергетической системы Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе выступления перед региональными депутатами профильного комитета по промышленности в Европейском парламенте в Брюсселе. Кадри Симсон пояснила, что к новому отопительному сезону руководство ЕС окажется в улучшенной позиции, чем фиксировалась в 2022 году. Однако при этом чиновница призвала коллег "не питать иллюзий" в отношении того, что новый год станет легким в плане энергетики. В текущий момент газовые подземные хранилища в ЕС заполнены до уровня в 57%. что практически в два раза превышает показатель прошлого года.

По следующему отопительному сезону – мы в хорошей ситуации… Но не стоит питать иллюзий, что все будет просто, год будет сложный, неуверенность сохраняется. Поэтому я предложу странам продлить добровольное сокращение спроса на энергию на 15% до следующего года. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России.



Фото и видео: YouTube / European Parliament