Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России

Кадри Симсон рассказала о том, что Брюсселю не следует продлевать контракты с Россией.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала руководство Евросоюза полностью отказаться от закупок сжиженного природного газа в России. Соответствующее заявление эксперт сделала перед местными депутатами в ходе выступления на заседании комитета по промышленности Европейского парламента в Брюсселе.

Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией. Когда действующие подходят к концу. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Специалист напомнила коллегам о том, что отказ от перезаключения контрактов с Россией позволит региону и его надежным международным партнерам сохранение спроса в ЕС. При этом Кадри Симсон заметила, что поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы.

Глава МЭА заявил, что ЕС не вернется к дешевому газу в будущем.

Фото и видео: YouTube / Sky News