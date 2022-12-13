Глава МЭА заявил, что ЕС не вернется к дешевому газу в будущем

Евросоюз не вернется к дешевому природному газу в будущем, а региональная энергетическая система будет дорогостоящей. Соответствующее заявление в ходе европейского парламента в Брюсселе сделал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов.
Фатих Бироль, глава МЭА
Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.
Фото и видео: YouTube / Sky News
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