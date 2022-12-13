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Глава МЭА заявил, что ЕС не вернется к дешевому газу в будущем

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Фатих Бироль выступил на сессии Европарламента.

Евросоюз не вернется к дешевому природному газу в будущем, а региональная энергетическая система будет дорогостоящей. Соответствующее заявление  в ходе европейского парламента в Брюсселе сделал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов.

Фатих Бироль, глава МЭА

Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Фото и видео: YouTube / Sky News

Теги: европарламент, евросоюз, международное энергетическое агенство, мэа, природный газ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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