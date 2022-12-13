Глава МЭА заявил, что ЕС не вернется к дешевому газу в будущем

Фатих Бироль выступил на сессии Европарламента.

Евросоюз не вернется к дешевому природному газу в будущем, а региональная энергетическая система будет дорогостоящей. Соответствующее заявление в ходе европейского парламента в Брюсселе сделал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов. Фатих Бироль, глава МЭА

Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Фото и видео: YouTube / Sky News