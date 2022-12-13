Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты

Роберта Метсола приветствовала в здании ЕП президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола призвала передать Вооруженным силам Украины боевые самолеты, артиллерийские системы дальнего радиуса действия, дальнобойные ракеты. Соответствующее заявление депутат сделала в ходе выступления на специальной сессии ЕП, созванной по случаю прибытия в Брюссель украинского президента Владимира Зеленского. Она напомнила о приверженности Европарламента и Евросоюза поддерживать киевский режим так долго, как это потребуется.

Теперь страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолетов и систем дальнего радиуса действия... столько, сколько будет нужно. Роберта Метсола, глава ЕП

Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами.

Фото и видео: European Commission