Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты

Глава Европейского парламента Роберта Метсола призвала передать Вооруженным силам Украины боевые самолеты, артиллерийские системы дальнего радиуса действия, дальнобойные ракеты. Соответствующее заявление депутат сделала в ходе выступления на специальной сессии ЕП, созванной по случаю прибытия в Брюссель украинского президента Владимира Зеленского. Она напомнила о приверженности Европарламента и Евросоюза поддерживать киевский режим так долго, как это потребуется.
Теперь страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолетов и систем дальнего радиуса действия... столько, сколько будет нужно.
Роберта Метсола, глава ЕП
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами.
Фото и видео: European Commission
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