В Еврокомиссии назвали цель заморозки активов российского ЦБ

Дидье Рейндерс рассказал о том, что не исключает дальнейшей конфискации российских активов.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс утверждает, что заморозка российских финансовых активов от Центробанка якобы необходима региональному содружеству как "гарантия" будущих выплат киевскому режиму со стороны Москвы. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в рамках общения с журналистами в Брюсселе, выступая перед началом Совета ЕС по общим вопросам.

Мы также иммобилизовали резервы Центробанка России. Это сотни миллиардов… Я уверен, что очень важно иммобилизовать или арестовать достаточно активов, чтобы иметь реальные гарантии того, что Россия оплатит возмещение ущерба. Дидье Рейндерс, еврокомиссар

Напомним, что днем 25 мая представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил прессе о том, что, по данным на середину мая 2023 года, страны Евросоюза в общей сложности заморозили свыше 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также на территории ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных вкладчиков из РФ. На данном этапе конфискация российских денежных средств не представляется возможной, так как у ЕС нет для этого законодательной базы.

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Фото и видео: YouTube / European Commission