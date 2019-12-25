В Эстонии заявили о скором нападении России

Военнослужащий оценил шансы атаки на Таллинн со стороны РФ.

Командующий Силами обороны Эстонии заявил о скором нападении России. Об этом генерал-лейтенант Мартин Херем рассказал в эфире местного телеканала ETV. В пятницу 9 сентября он выступил с утверждением о том, что Москва способна напасть на страну в следующие несколько лет.

Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет. Мартин Херем, эстонский генерал-лейтенант

По версии европейского военнослужащего, такая угроза может представлять из себя ограниченную по времени атаку иностранцев, которое будет сопровождаться другими инструментами ведения гибридной войны.

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