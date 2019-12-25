В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с РФ при обострении

Глава МВД Игорь Таро рассказал о необходимости контролировать вопрос безлопасности.

Эстонское национальное правительство связывают пограничный режим с российским государством с ситуацией, которая складывается для всего европейского региона в сфере безопасности. Соответствующими данными со слушателями поделились представители местного телерадио ERR со ссылкой на слова министра по внутренним делам прибалтийской республики Игоря Таро. Глава МВД в Таллине уточнил, что сейчас власти не исключают возможного полного закрытия государственной границы.

При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае, если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта. Игорь Таро, глава МВД Эстонии

В текущий момент российско-эстонскую границу пересекают преимущественно граждане России, у которых есть вид на жительство (ВНЖ) в Эстонии или других европейских странах, а также лица с двойным гражданством и паспортом европейской страны. По туристическим визам наших соотечественников в прибалтийскую республику таможенники не пускают.

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за обвинений в дезинформации.

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