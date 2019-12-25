МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за обвинений в дезинформации

Маргус Цахкна прокомментировал слова Марии Захаровой об участии Прибалтики в нанесении украинских ударов по РФ.

Глава эстонского министерства по иностранным делам Маргус Цахкна заявил о том, что прибалтийская страна со столицей в Таллине не допускала использования своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов по России. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала власти Эстонии "соучастниками террористического акта" Украины. В документе профильное ведомство Эстонии открыто заявило о решительном осуждении "масштабной российской кампании дезинформации, направленной на дискредитацию Эстонии и стран Балтии".

Эстония — демократическое государство, управляемое верховенством права, соблюдающее международное право и последовательно выполняющее свои обязательства по международным договорам. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

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Фото: YouTube / TRT World