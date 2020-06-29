Из Конституции могут убрать пункт о "союзе мужчины и женщины".

В Эстонии проведут референдум об однополых браках. Представители правящей коалиции из Центристской партии и консервативной народной партии планируют в 2021 году организовать референдум о том, какую ячейку общества можно назвать "семьей". Политики намерены внести предложение об удалении из Конституции пункта о том, что браком является союз между мужчиной и женщиной.

Напомним, что президент страны Керсти Кальюлайд не подписала поправки к закону о дипломатической службе. Она заявила, что в изменениях не обусловлен принцип равного обращения для людей, заключивших брак и однополых граждан страны, которые регистрировали свои отношения на основании документа "О сожительстве".

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот.

Видео: YouTube / CEPA