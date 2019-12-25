  1. Главная
В Эстонии планируют запретить дубляж фильмов на русский язык
Сегодня, 11:15
Законопроект прошел первое чтение.

Национальное правительство Эстонии намерено внести в закон о государственном языке поправки, запрещающие показ в кинотеатрах по стране фильмов на русском языке. Соответствующей инфрмайией с местной аудиторией поделился портал гостелерадио ERR.

Мы хотим поощрять просмотр фильмов на языке оригинала. И статистика показывает, что поддержка нужна не только эстонскому, но и английскому - даже среди учеников, для которых эстонский является родным языком.

Кятлин Кыверик, представитель министерства образования республики

Обсуждаемые в Рийгикогу (эстонском парламенте) поправки могут затронуть русский дубляж большинства кинокартин. Исключением станут фильмы для детского и  семейного просмотра. Эксперты полагают, что вопрос может существенно сказаться на посещаемости кинотеатров. Оппозиция страны уверена, что данный законопроект недоработан, а власти применяют слишком жесткий подход по вопросу укрепления экстонского языка как государственного. Депутат от Центристской партии Вадим Белобровцев полагает, что  министерство образования фактически признается в том, что провалило внутреннюю работу по обучению русскоязычного населения эстонскому языку. Теперь чиновники не хотят брать на себя ответственность за проблему и перекладывают ее на собственное население.

И вместо того чтобы взять ответственность на себя, перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия, которые теперь должны будут обучать работников сами, иначе им грозят огромные штрафы.

Вадим Белобровцев, депутат из Эстонии

Напомним, что данный законопроект должен пройти второе и третье чтение. В случае его принятия правки могут вступить в силу с лет 2026 года.

В Эстонии на срочную службу будут призывать только юношей со знанием эстонского языка.

Фото: pxhere.com 

