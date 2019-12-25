В Эстонии на срочную службу будут призывать только юношей со знанием эстонского языка

Языковые курсы в армии будут упразднены.

На территории Эстонии с 2026 году на срочную военную службу будут призывать только юношей со знанием эстонского языка. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Ohtuleht. Авторы публикации отметили, что призывники должны понимать государственный язык на уровне B1, чтобы человек мог понимать простые команды и общаться. Таким образом командование армии считают, что решат проблему с языковым барьером.

В комментарии газете представители Силы обороны Эстонии уточнили, что на данный момент около пятой части призывников по прибытии на срочную службу не владеют официальным языком на достаточном уровне, чтобы принимать участие в дальнейшем военном обучении и исполнении должностных обязанностей. В результате для таких бойцов руководство вынуждено было собирать языковые курсы в ущерб военной подготовке.

В том случае, если человек не владеет эстонским языком уровня B1, то он не будет включен в резерв. Такой гражданин останется в статусе призывника до 27 лет включительно. Когда эстонец приобретет необходимые языковые навыки, то поступи т на службу. В противном случае его зачисляют в резерв по достижении 28 лет.

Фото: pxhere.com