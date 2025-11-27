Глава МИД ЕС считает, что слова о проигрыше ВСУ в вооруженном противостоянии с Россией не имеет под собой никаких доводов.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно заявила, что Украина "не терпит поражение на фронте". Соответствующее заявление региональным журналистам сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас. Иностранная чиновница из Эстонии вышла перед СМИ на пресс-конференции, организованной по результатам встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС. Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники уведомил свою аудиторию, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший вашингтонскую делегацию, заявил в ход рабочего визита в Киев о том, что Украину ждет "неминуемое поражение".

Чтобы увеличить шансы на достижение мира, нам также необходимо усилить давление на Россию. Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным. Кая Каллас, глава МИД ЕС

ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине.

Фото и видео: YouTube / DRM News