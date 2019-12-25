ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине

Кая Каллас сообщила о том, что министры внешнеполитических ведомств Евросоюза обсудят пункты мирного плана Дональда Трампа.

Европейский союз не участвовал в разработке мирного плана по урегулированию на украинской территории. Соответствующее заявление региональным журналистам сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас. Иностранная чиновница из Эстонии вышла перед СМИ в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств ЕС. Мероприятие проводится в Брюсселе. Однако сегодня коллеги планируют рассмотреть новый мирный план Вашингтона.

Насколько я знаю, нет... Мы будем обсуждать ситуацию на Украине и новый мирный план США. Конечно, чтобы этот план заработал и чтобы закончить конфликт, необходимо согласие украинцев и европейцев. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Также главы МИД РФ собираются продолжить обсуждать меры против морских судов из "Теневого флота России", которые в Брюсселе связывают с якобы перевозкой российской нефти в обход "потолка" цен, который ранее самовольно был установлен членами "Большой семерки" (G7).

Каллас: возможности ЕС оказывать давление на КНР по Украине ограничены.

Фото: European Commission