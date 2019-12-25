Каллас: возможности ЕС оказывать давление на КНР по Украине ограничены

Глава МИД ЕС сообщила о том, почему политики не могут ввести санкции в отношении Пекина.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила об ограниченности возможностей Европейского союза оказывать давление на Китай в связи с его позицией по региональному конфликту на украинской территории. Соответствующее заявление иностранка сообщила журналистам из информационного агентства The Bloomberg, выступая на официальном мероприятии от данного западного издания 18 ноября. Дипломат пояснила аудитории, что из-за глубоких экономических связей с коллективным Брюсселем Пекин может "нанести ущерб" странам регионального объединения в ответ на санкционное давление.

Китай поступает очень умно, наращивая свое геополитическое влияние. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заметил, что власти страны стремятся к прекращению украинского вооруженного конфликта и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования ситуации. В настоящее время китайское руководство занимает по проблеме последовательную позицию, "исходя из сути самого вопроса, придерживаясь принципов справедливости и объективности".

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv