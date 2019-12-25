Каллас: ЕС применяет пряник и кнут к странам Ближнего Востока за связи с РФ

В МИД ЕС оценили сотрудничество между Россией и Сирией.

.Европейская комиссия намерена использовать в отношении стран Ближнего Востока не только пряник, но и кнут ради того, чтобы бороться против укрепления их сотрудничества с Россией. Соответствующее заявление сделала глава дипломатической службы и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас, выступая на брифинге в связи с презентацией Еврокомиссией новой программы под названием "Пакт для Средиземноморья".

ЕС поднимает вопрос отношений с Россией, и особенно обхода санкций, в ходе всех контактов со всеми странами Средиземноморья. Конечно, среди наших инструментов есть не только пряник, но и кнут для этой цели. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Чиновница отказалась комментировать состоявшийся 15 октября визит в Россию президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. В Москве стороны обсудили вопрос о российских базах в этой стране. Ранее Кая Каллас заявляла, что сирийские власти якобы должны потребовать вывода российских сил со своей территории, чтобы Европейский союз согласился вести с ними полноценный диалог.

