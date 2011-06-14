В Эстонии планируют увеличить штрафы за незнание языка

На территории страны проживает более 285,8 тысяч русских граждан, что составляет более 20 процентов от всего населения Эстонии.

Эстонское правительство намерено внести в местный парламент поправки к закону, предполагающие значительное повышение штрафов за незнание эстонского языка. Соответствующей информацией поделились журналисты из государственной телерадиостанции ERR. Дополнительно власти планируют ужесточить требования по сдаче такого экзамена. С принятием поправок максимальная сумма штрафа для физических лиц составит 1280 евро, а для юридических лиц и предприятий - 9,6 тысяч евро. На данный момент размер штрафа составляет 640 евро в максимуме, но в среднем показатель гораздо ниже - около 100 евро. Плата в размере 50 евро будет введена для допуска кандидатов к языковому экзамену в том случае, если люди сдают его уже более двух раз.

Самое важное в законопроекте - это усиление надзора за выполнением языковых требований, в том числе повышение штрафов. Мы рассчитываем, что высокие штрафы мотивируют людей прилагать больше усилий для изучения языка. Кятлин Кыверик, представитель министерства образования республики

Глава профильного ведомства из Таллина пояснила, что сразу после вступления закона в силу никому из кандидатов "не придет огромный штраф". Для начала человек или организация получит предупреждение. Затем, если в течение полугода не будет предпринято никаких действий, то могут последовать взыскания. Руководитель местного Языкового департамента Ильмар Томуск уточнил, что размер штрафа, в отличие от цен и заработных плат, долгие годы не менялся. По мнению эксперта, такая мера должна работать превентивно, а сама "идея штрафов - педагогическая."

Шеф Пентагона заявил, что будет следить за случаем с истребителями в Эстонии.

Фото: pxhere.com