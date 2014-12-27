Шеф Пентагона заявил, что будет следить за случаем с истребителями в Эстонии

Пит Хегсет по телефону переговорил с Ханно Певкуром из Эстонии.

Американский министр по обороне Пит Хегсет во время телефонного разговора со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром заверил последнего в том, что США будут следить за развитием ситуации с якобы имевшим место вторжением российских истребителей в воздушное пространство Таллина. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона. Иностранный чиновник из Вашингтона пояснил, что любое вторжение в воздушное пространство государств-члкнов НАТО является неприемлемым. Дополнительно Пит Хегсет подчеркнул, что в текущий момент находится в тесном контакте с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в европейском регионе Алексусом Гринкевичем относительно вопроса по дальнейшим шагам.

Напомним, что эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил о том, что власти из Таллина запросили консультации у стран-членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического военного договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных государственных границ. Ранее эстонское правительство выступило публично с утверждением о том, что утром 19 сентября три российских самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. В министерстве по обороне России отмечали, что отечественные истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в профильном ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область.

В США призвали ФБР начать расследование из-за статьи WP о главе Пентагона.

Фото: YouTube / Defense Now