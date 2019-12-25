В Эстонии избрали нового президента

Должность получил Алар Карис.

В Эстонии избрали президента. Местные депутаты выбрали директора национального музея Алара Кариса лавой государства. Ко второму туру политик оказался единственным кандидатом на пост. "За" проголосовали 72 человека из 80. Остальные 8 бюллетеней не были заполнены. Для принятия решения требовалась поддержка 68 парламентариев. Для победы в первом туре голосования канин бату не хватило пяти голосов.

Известно, что Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981-м окончил ветеринарный факультет сельскохозяйственной академии. Позже чиновник обучался в ФРГ, Великобритании и Голландии. В 1999 году Карис занял должность профессора Тартуского университета, с в период с 2007 по 2012 даже являлся ректором вуза. В октябре 2017 года его назначили руководителем Национального музея Эстонии. Ранее это место занимала супруга Кариса - Сирье.

Глава украинского МИД назвал обидным заявление Керсти Кальюлайд о вступлении Украины в ЕС.

Фото: Pixabay.com