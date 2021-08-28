Глава украинского МИД назвал обидным заявление Керсти Кальюлайд о вступлении Украины в ЕС

Украина уведомила эстонское правительство в своем недовольстве.

Дмитрий Кулеба назвал странным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине нужно минимум 20 лет, чтобы вступить в ЕС. По словам министра, еще на прошлых встречах глава Эстонии оптимистично высказывалась о будущем Украины. По мнению дипломата, слова представительницы Эстонии не показывают дружественное отношение к Украине.

Посла Эстонии в Украине уже уведомили о случившемся. Ему передали, что подобные заявления не должны звучать от партнеров и союзников.

Напомним, что в интервью изданию "Европейская правда" Керсти Кальюлайд высказалась, что судьбе Украины. По ее мнению, стране понадобится еще 20 лет, чтобы войти в ЕС. Кроме того, политик отметила, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока не вернет "свои" территории.

Ранее на Piter.tv сообщили, что глава Эстонии своими высказываниями "подложила свинью" Украине.

Видео: YouTube / Украина 24