По его мнению она "не оставила камня на камне" от лозунга "Украина цэ Еуропа".

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" Киеву. Он выразил точку зрения в Telegram-канале.

Речь идет о словах Кальюлайд по поводу вступления Грузии и Украины в Европейский союз. По ее мнению, этим странам потребуется около 20 лет работы, чтобы все условия включения в ЕС были выполнены. Кроме того, президент дала совет украинцам воздержаться от инвестиций в свое государство, так как они рискуют потерять вложения. Кальюлайд также напомнила, одним из обязательных условий вступления в Североатлантический Альянс является восстановление контроля государства над собственными территориями.

Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова - и еще много десятилетий не будет готова - к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Алексей Пушков, сенатор РФ

По его мнению, Кальюлайд "не оставила камня на камне" от лозунга "Украина цэ Еуропа", кроме того, она намекнула, что Украине предстоит долгое развитие до уровня Прибалтики.

Ранее глава политического совета движения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук уличил Киев в "лукавстве" из-за отрицания закупок газа у Москвы.

Фото: Telegram / Алексей ПУШКОВ