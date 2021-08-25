Президент Эстонии: Украине нужно 20 лет работы для вступления в ЕС

Керсти Кальюлайд считает, что Киев не подходит под требования НАТО и ЕС на данном этапе своего развития.

Президент Эстонии считает, что Украине нужно 20 лет работы для вступления в ЕС. Такое заявление сделала Керсти Кальюлайд в интервью местному изданию "Европейская правда". Чиновница напомнила, что вступление в Североатлантический альянс требует от государства выполнения большого количества условий. Завершение этого процесса спикер оценила в приблизительно 20 лет. Она также оценила вероятность вступления в военный союз стран из состава "Восточного партнерства", в который также входят Молдавия и Грузия.

Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Глава Эстонии напомнила, что Киев имеет серьезные проблемы с судебной системой. Она категорично заявила, что Украина также не подходит под требования членства в Евросоюзе.

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Видео: YouTube / Європейська правда