Экс-президент Украины рассказал о встрече с канцлером Германии в 200 году.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как его "шокировала" немецкий канцлер Ангела Меркель. В эфире местного телеканала "Украина 24" политик объяснил, что был удивлен позицией коллеги из ФРГ по поводу вступления Киева в НАТО. Их встреча произошла во время саммита в 2008 году в Бухаресте. Тогда страны-участницы Североатлантического альянса подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, но решение вопроса было отодвинуто на определенное время. В 2021 году право было подтверждено, но сроки вступления так и не названы.

Мы собрались - семь-восемь президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Виктор Ющенко, экс-президент Украины

Политик уточнил, что за два года его управления государством количество граждан, поддерживающих вступление Украины в НАТО увеличилось с 14 до 31%. За это время альянс принял в свои ряды Испанию, хотя на тот момент этот шаг одобряли только 17% местного населения.

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