Жителей ФРГ возмутили обещания помочь Украине с "Северным потоком - 2"

Ранее Меркель заявила, что газопровод может оказаться под санкциями, если Москва воспользуется им "в качестве оружия".

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали попытку канцлера ФРГ Ангелы Меркель угодить Украине в вопросе газопровода "Северный поток - 2".

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель заявила, что СП-2 может оказаться под санкциями, если российские власти решат использовать его "в качестве оружия". Читатели СМИ считают, Германия ничего не должна Киеву в данной ситуации.

Один из комментаторов заявил, что благодаря газопроводу "Газпром" избавляется от платы за транзит, что может позитивно отразиться на расходах ФРГ на отопление.

При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит. комментарий одного из читателей

Другой житель Германии выразил негодование по поводу позиции правительства ФРГ. По его словам, со стороны кажется, что руководство страны считает себя виновным в ситуации с СП-2 и теперь пытается всячески исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него.

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov