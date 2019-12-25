МИД РФ: Москва может обойтись без транзита газа через Украину

Если Украина откажется от транзита, то России может его остановить.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам Биричевского, РФ сможет выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу. Но об отказе транзитирования "голубого топлива" через Украину речи пока не идет.

Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет. Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ

В июле Германия и США заключили соглашение по строительству газопровода "Северный поток-2", согласно которому Берлин обязался проконтролировать транзит российского газа через Украину и сохранить ее энергетическую безопасность.

Ранее президент России Владиимр Путин заявил, что Россия готова продолжить транзитировать газ через Украину и после 2024, когда истечет действующий контракт.

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт