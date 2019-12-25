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МИД РФ: Москва может обойтись без транзита газа через Украину
Сегодня, 8:05
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МИД РФ: Москва может обойтись без транзита газа через Украину

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Если Украина откажется от транзита, то России может его остановить.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам Биричевского, РФ сможет выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу. Но об отказе транзитирования "голубого топлива" через Украину речи пока не идет. 

Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет.

Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ

В июле Германия и США заключили соглашение по строительству газопровода "Северный поток-2", согласно которому Берлин обязался проконтролировать транзит российского газа через Украину и сохранить ее энергетическую безопасность.

Ранее президент России Владиимр Путин заявил, что Россия готова продолжить транзитировать газ через Украину и после 2024, когда истечет действующий контракт. 

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт 

Теги: дмитрий биричевский, мид россии, северный поток - 2, транзит газа
Категории: Новости России, Лента новостей,

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