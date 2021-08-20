Путин объявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

Россия готова продолжить транзитировать газ через Украину и после 2024, когда истечет действующий контракт. Об этом Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Ангелы Меркель во время их общей пресс-конференции в Москве.

Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать? Ну это же очевидная вещь. Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе.

Владимир Путин

Президент России заверил канцлера, что Москва продолжит в полной мере выполнять свои обязательства после ее ухода с должности. В июле Германия и США заключили соглашение по строительству газопровода "Северный поток-2", согласно которому Берлин обязался проконтролировать транзит российского газа через Украину и сохранить ее энергетическую безопасность.

Видео: kremlin.ru