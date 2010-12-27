  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже открыли выставку игроков "Зенита"
Сегодня, 17:57
71
nadezhda_sib

В Эрмитаже открыли выставку игроков "Зенита"

0 0

Она продлится до 8 сентября.

В Эрмитаже открылась выставка футболистов "Зенита", картины нарисованы по мотивам "Черного квадрата" Каземира Малевича, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

В отличии от знаменитого художника вместо черного спортсмены использовали все оттенки синего, белого и голубого - в соответствии с цветами своего футбольного клуба. Благотворительная акция под названием "Синий квадрат" прошла 22 августа в здании Главного штаба. В событии приняли участие 11 зенитовцев во главе с главным тренером клуба Сергеем Семаком. 

С 30 августа по 8 сентября петербуржцы и гости города смогут увидеть произведения футболистов. После окончания выставки работы передадут в центр "Антон тут рядом", средства, вырученные на аукционе, пойдут на благотворительность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Семак рассказал о будущем Ригони в "Зените"

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

Теги: зенит, черный квадрат, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии