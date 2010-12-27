В Эрмитаже открыли выставку игроков "Зенита"

Она продлится до 8 сентября.

В Эрмитаже открылась выставка футболистов "Зенита", картины нарисованы по мотивам "Черного квадрата" Каземира Малевича, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В отличии от знаменитого художника вместо черного спортсмены использовали все оттенки синего, белого и голубого - в соответствии с цветами своего футбольного клуба. Благотворительная акция под названием "Синий квадрат" прошла 22 августа в здании Главного штаба. В событии приняли участие 11 зенитовцев во главе с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

С 30 августа по 8 сентября петербуржцы и гости города смогут увидеть произведения футболистов. После окончания выставки работы передадут в центр "Антон тут рядом", средства, вырученные на аукционе, пойдут на благотворительность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Семак рассказал о будущем Ригони в "Зените".

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"