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Зенитовцы нарисовали "Синие квадраты", вдохновившись шедевром Малевича
Сегодня, 7:23
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Alena_Zinovieva

Зенитовцы нарисовали "Синие квадраты", вдохновившись шедевром Малевича

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Футболисты творили в Главной штабе Эрмитажа.

В Главном штабе Эрмитажа появились новые картины, написанные рукой футболистов "Зенита". Об этом пишет пресс-служба музея.

Благотворительная акция под названием "Синий квадрат" прошла 22 августа. В событии приняли участие 11 зенитовцев во главе с главным тренером клуба Сергеем Семаком. Сначала они прослушали лекцию Михаила Пиотровского о всемирно известном шедевре Казимира Малевича "Черный квадрат". Вдохновившись рассказом, спортсмены написали свои картины.

В скором времени сине-бело-голубые вариации "Черного квадрата" будут представлены на общественном форуме Главного штаба. Затем их передадут для проведения благотворительного аукциона.

Ранее Сергей Семак прокомментировал решение о его дисквалификации в матче с "Уфой".

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: зенит, каземир малевич, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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