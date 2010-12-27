Зенитовцы нарисовали "Синие квадраты", вдохновившись шедевром Малевича

Футболисты творили в Главной штабе Эрмитажа.

В Главном штабе Эрмитажа появились новые картины, написанные рукой футболистов "Зенита". Об этом пишет пресс-служба музея.

Благотворительная акция под названием "Синий квадрат" прошла 22 августа. В событии приняли участие 11 зенитовцев во главе с главным тренером клуба Сергеем Семаком. Сначала они прослушали лекцию Михаила Пиотровского о всемирно известном шедевре Казимира Малевича "Черный квадрат". Вдохновившись рассказом, спортсмены написали свои картины.

В скором времени сине-бело-голубые вариации "Черного квадрата" будут представлены на общественном форуме Главного штаба. Затем их передадут для проведения благотворительного аукциона.

Ранее Сергей Семак прокомментировал решение о его дисквалификации в матче с "Уфой".

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж