В Ереване заявили об уничтожении Карабахом огнеметной системы Баку. С заявлением выступил пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.
По его словам, в данный момент бои на территории Карабаха продолжаются.
Подразделения Армии обороны Арцаха проводят на отдельных участках акции возмездия.
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
Он отметил, что уничтожено большое количество военной техники, живой силы. Среди подбитого оружия была тяжелая огнеметная система ТОС-1А.
Ранее Армения рассказала о полетах турецких F-16 в зоне карабахского конфликта.
Фото: pixabay.com
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