В Ереване в торговом центре прогремел взрыв

В результате взрыва погиб один человек и пострадали 26 человек.

В Ереване в торговом центре "Сурмалу" прогремел взрыв. Об этом сообщили в МЧС Армении.

Инцидент произошел сегодня, 14 августа. После взрыва начался пожар. По информации мэрии Еревана, в "Сурмалу" взорвался склад материалов для фейерверков.

На место происшествия отправили несколько пожарно-спасательных отрядов. По данным Минздрава Армении, число пострадавших при взрыве составило 26 человек. Один человек погиб. Некоторые из людей остаются под завалами. Ведутся спасательные работы.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек.

Видео: Telegram / SHOT