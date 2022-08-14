В Ереване в торговом центре прогремел взрыв

В Ереване в торговом центре "Сурмалу" прогремел взрыв. Об этом сообщили в МЧС Армении.
Инцидент произошел сегодня, 14 августа. После взрыва начался пожар. По информации мэрии Еревана, в "Сурмалу" взорвался склад материалов для фейерверков.
На место происшествия отправили несколько пожарно-спасательных отрядов. По данным Минздрава Армении, число пострадавших при взрыве составило 26 человек. Один человек погиб. Некоторые из людей остаются под завалами. Ведутся спасательные работы.
Ранее мы сообщали, что в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек.
Видео: Telegram / SHOT
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