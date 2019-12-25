В Ереване продолжается акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В центре Еревана, на площади Свободы, продолжается акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписания трёхстороннего договора о передаче значительной части Нагорного Карабаха Азербайджану. В митинге принимают участие несколько тысяч человек.
Тот, кто подписал капитуляцию, не может дальше править нашей страной.
Грант Багратян, бывший премьер-министра Армении
На местах скопления протестующих работает ОМОН и полиция.
Акции за отставку Пашиняна проходят в стране с 10 ноября.
Ранее Песков заявил, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет.
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