  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ереване продолжается акция протеста с требованием отставки Пашиняна
Сегодня, 16:46
33
matveyvn

В Ереване продолжается акция протеста с требованием отставки Пашиняна

0 0

На местах скопления протестующих работает ОМОН и полиция.

В центре Еревана, на площади Свободы, продолжается акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписания трёхстороннего договора о передаче значительной части Нагорного Карабаха Азербайджану. В митинге принимают участие несколько тысяч человек. 

Тот, кто подписал капитуляцию, не может дальше править нашей страной.

Грант Багратян, бывший премьер-министра Армении

На местах скопления протестующих работает ОМОН и полиция.

Акции за отставку Пашиняна проходят в стране с 10 ноября.

Ранее Песков заявил, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет.

Теги: армения, отставка пашиняна, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии