В Эр-Рияде опровергли сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Соответствующее заявление сделал глава МИД Саудовской Аравии.

Руководитель Министерства иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд не подтвердил желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти.

Опровержение информации одного из российских СМИ было опубликовано на странице ведомства страны в соцсети Twitter. Министр также опроверг сообщения о снижения цен на нефть из-за выхода королевства из ОПЕК+.

Принц отметил, что в Эр-Рияде стремятся достижению баланса рынка и снижению нефтедобычи. Как считает глава дипломатического ведомства, это представляет интересы производителей сланцевой нефти, причем "вопреки заявлению России". Он также указал, что страна стремится "удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на сланцевую нефтедобычу".

Дипломат заявил, что Саудовская Аравия созвала срочное совещание по нефти и ожидает от РФ "правильное решение".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов взаимодействовать с ОПЕК+ и Америкой по вопросу сокращения в мире добычу нефти. Российский лидер считает, что с рынка необходимо убрать порядка 10 миллионов баррелей в сутки.

Фото: Twitter/Foreign Ministry