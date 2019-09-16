В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

У подозреваемых изъяты гранатометы, оружие и взрывные устройства.

В городе Энергодар силовики задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на территории Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление журналистам сделал член главного совета военно-гражданской временной администрации региона Владимир Рогов. эксперт пояснил, что у подозреваемых изъято стрелковое вооружение, а также самодельные бомбы, гранатометы. По предварительным данным, преступники готовились провести диверсию во время посещения делегацией МАГАТЭ режимного объекта.

Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции… Чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия на может обеспечить безопасность. Владимир Рогов, член ВГА Запорожья

Рогов уверен в том, что нахождение украинской диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.

ВКС РФ уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных.

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