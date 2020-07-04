ВКС РФ уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии, ВКС и ракетных войск на СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки уничтожили пять штабов и три оружейных склада Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 31 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что боевая авиация поразила 65 артиллерийских подразделений, а также уничтожила три склада с боеприпасами противника, а также живую силу и боевую технику в 153 районах специальной военной операции РФ.

Поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, расположенные в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. ВС РФ ликвидировали пусковую зенитную установку ВСУ "Бук-М1", находившуюся в районе Доброволья Днепропетровской области.

Попытка контратаки стоила Киеву 1,7 тысячи убитых военных за двое суток.

Фото и видео: Минобороны России