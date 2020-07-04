В МО РФ рассказали о ликвидации польских танков около реки Ингулец.

Попытка контратаки стоила Киеву 1,7 тысячи убитых военных за двое суток. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 31 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что говорит безуспешном наступлении киевского режима на Николаево-Криворожском и других направлениях.

За двое суток безуспешных атак украинские войска потеряли четыре боевых самолета - два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы ликвидировали 63 украинских танка, а также 59 боевых машин пехоты и 48 других боевых бронированных машин. Поражены 14 пикапов, в которых были установлены крупнокалиберные пулеметы. Игорь Конашенков заметил, что в районе населенного пункта Сухой Ставок Россия разгромила батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

В попытке деблокировать украинских военных в районе реки Ингулец ВСУ перебросили на территорию 12 польских танков, поставленных Киеву в качестве военной помощи. Большая часть этой техники уничтожена за счет мощного огневого воздействия артиллерии. В МО РФ добавили, что несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Добраться до своей территории смогли только пять украинских танков.

Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха".

Фото и видео: Минобороны России