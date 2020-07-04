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Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"

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В МО РФ рассказали о ходе спецоперации на Украине.

Российская противовоздушная система за последние сутки в рамках специальной военной операции сбила 57 снарядов украинских снарядов для реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, а также и ракеты для комплексов "Ольха" и "Ураган".  Перехват боезарядов произошел над воздушным пространством Великих Копаней, Берислава Херсонской области, в районах Антоновского моста и Каховской гидроэлектростанции. Также ВС РФ сбили семьи беспилотников противника, которые летали над Харьковской, Херсонской и Запорожской областями.

Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, минобороны, ольха, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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