Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"

В МО РФ рассказали о ходе спецоперации на Украине.

Российская противовоздушная система за последние сутки в рамках специальной военной операции сбила 57 снарядов украинских снарядов для реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, а также и ракеты для комплексов "Ольха" и "Ураган". Перехват боезарядов произошел над воздушным пространством Великих Копаней, Берислава Херсонской области, в районах Антоновского моста и Каховской гидроэлектростанции. Также ВС РФ сбили семьи беспилотников противника, которые летали над Харьковской, Херсонской и Запорожской областями.

Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление.

Фото и видео: Минобороны России