В МО РФ рассказали о неудачной попытке Киева атаковать союзные силы.

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины возобновить наступление Николаево-Криворожском и другим направлениям. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 31 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что новая попытка киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским провалилась.

В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что ВС РФ с утра 24 февраля проводят специальную военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На текущий момент военные смогли отрезать киевский режим от акватории Азовского моря. Под контролем союзных сил Донбасса и России находятся Херсонская область, приазовье Запорожской области. Заняты такие города как Херсон, Мелитополь, Бердянск.

Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС.

Фото и видео: Минобороны России