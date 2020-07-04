Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины возобновить наступление Николаево-Криворожском и другим направлениям. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 31 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что новая попытка киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским провалилась.
В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Напомним, что ВС РФ с утра 24 февраля проводят специальную военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На текущий момент военные смогли отрезать киевский режим от акватории Азовского моря. Под контролем союзных сил Донбасса и России находятся Херсонская область, приазовье Запорожской области. Заняты такие города как Херсон, Мелитополь, Бердянск.
Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС.
Фото и видео: Минобороны России
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