Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС

Предположительно, ВСУ атаковали район дроном Warmate.

Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом рассказали журналисты "РИА Новости", находящиеся на месте инцидента. Корреспондент пояснил, что обломки дрона упали около дороги, по которой осуществляется въезд на режимный объект. Прибывшие на место происшествия силовики предполагают, что речь идет о БПЛА польского производства Warmate. Напомним, что прошлой ночью украинские военизированные формирования нанесли более 60 артиллерийских ударов по городу Энергодару, а также местной администрации.На текущий момент делегация МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС.

ВСУ применили беспилотник для удара по зданию администрации Энергодара.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости