ВСУ применили беспилотник для удара по зданию администрации Энергодара

Поврежден фасад одного из домов города.

Украинские Вооруженные силы нанесли удар по зданию администрации города Энергодара, расположенного в Запорожской области около местной атомной электростанции. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". В СМИ добавили, что ВСУ применили для атаки беспилотник-"камикадзе". В результате дрон угодил в жилое здание. У дома поврежден фасад, а также выбиты стекла. икто из мирного населения не пострадал.

Напомним, что город Энергодар в преддверии приезда экспертной комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС за последние сутки подвергся более 60 украинским ударам, реализованным при помощи беспилотников и артиллерии, согласно данным местных властей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости